Lacazette lors de son retour à l’OL (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Le 9 juin 2022, Alexandre Lacazette faisait officiellement son retour à l'Olympique lyonnais. Le début d'un nouveau chapitre extrêmement riche avec son club formateur.

L'excitation était à son comble au matin du 9 juin 2022. A Lyon, on ne parlait plus que de ça, du retour du "Général". Cela fait trois ans jours pour jour que l'OL a officialisé le recrutement d'Alexandre Lacazette. Arrivé à la fin de son expérience avec Arsenal, il signe libre dans son club formateur, convaincu par le discours de Jean-Michel Aulas. Après cinq saisons chez les Gunners, l'avant-centre renoue avec le fil de son histoire à l'Olympique lyonnais, avec l'ambition de retrouver la Ligue des champions. Il sera d'ailleurs suivi quelques jours plus tard de son grand copain, Corentin Tolisso.

Trois ans plus tard, il n'y sera parvenu. Mais il aura vécu d'immenses émotions tout au long des 116 rencontres qu'il a jouées depuis. Intenable lors du premier exercice 2022-2023, il marquera 31 buts en 39 apparitions. Insuffisant néanmoins, son équipe ne parvenant pas à renouer avec l'Europe en terminant septième.

Acteur de la folle remontée en 2023-2024

Les deux saisons suivantes seront moins prolifiques, mais toutes aussi fortes. Il y a bien sûr l'improbable remontée jusqu'à la sixième place en 2023-2024, avec un Alexandre Lacazette décisif pour aider les Rhodaniens à sortir de la zone rouge, puis pour arracher la qualification en Ligue Europa (22 réalisations en 35 parties). Il manque en revanche l'occasion de soulever une deuxième Coupe de France en s'inclinant en finale face au PSG (2-1).

Après un été placé sous le signe des Jeux olympiques, lors desquels il décroche la médaille d'argent, l'attaquant démarre très timidement l'exercice 2024-2025. Sur courant alternatif, et plus en difficulté dans le jeu, il terminera tout de même meilleur réalisateur de l'OL (19 buts en 42 matchs). Surtout, il retrouve la coupe d'Europe, ce que l'Olympique lyonnais n'avait plus connu depuis 2022.

72 buts en 3 saisons

Avec 72 réalisations supplémentaires (201 au total), il est désormais bien accroché à sa deuxième place, derrière l'indétrônable Fleury Di Nallo (222). Engagé sur trois ans avec les septuples champions de France, le gamin de Mermoz ne prolongera pas l'aventure. Il conclut tout de même son second passage dans son club de cœur par un doublé face à Angers. Une performance qui envoie l'équipe en Ligue Europa en 2025-2026. Un retour marqué par des hauts, des bas, et quelques moments qui marqueront son histoire et celle de l'OL.