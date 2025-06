OL académie : les U17 terminent 8es du Festival d'Armor

Les U17 étaient engagés depuis samedi au Festival d'Armor, un tournoi international à Plougonvelin. Ils ont achevé la compétition au 8e rang.

Fin mai et début juin, les tournois de jeunes se multiplient sur le territoire français. Depuis samedi, plusieurs formations U15 et U17 participent au 41e Festival d'Armor, une compétition internationale se déroulant à Plougonvelin (Finistère) en ce week-end de la Pentecôte. Chez les plus "anciens", l'OL avait engagé en équipe, une première pour lui dans ce coin de la Bretagne.

Celle-ci était dirigée par Samy Saci, qui entraîne habituellement les U19. Au terme des trois jours de l'épreuve, les Rhodaniens ont terminé à la 8e place sur 16 formations engagées. Et ce, malgré une phase de ligue plutôt bien négociée (5e).

Deux défaites pour conclure

Car les Lyonnais ont entamé le samedi par un succès 1 à 0 contre le Paris Saint-Germain. Ils ont ensuite partagé les points avec un autre adversaire parisien, le Paris FC (1-1). Le lendemain, dimanche, les Gones ont battu Le Havre (1-0), avant d'être contrariés par Reims (1-1).

Si la demi-finale se refusait à eux avec ce cinquième strapontin, ils avaient l'opportunité de finir dans le haut du tableau. Finalement, ils vont s'incliner à deux reprises lors des matchs de classement. La première fois devant le Sparta Rotterdam (1-2), puis lors de l'ultime partie disputée ce lundi, contre Guingamp (0-0). Un revers concédé aux tirs au but (3-4). Deux résultats qui les font chuter dans la hiérarchie, les situant entre l'EAG (septième) et le PSF (neuvième).