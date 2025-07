Hambourg - OL, une affiche qui sent bon les années 60

Ce samedi (15h), l’OL affronte Hambourg en Allemagne pour son troisième amical de l’été. Si le club allemand a perdu de sa superbe, il reste l’un des très grands de l’histoire de la Bundesliga.

Après les matchs à huis clos à Décines contre Villefranche et Molenbeek, l’OL va retrouver un semblant de compétition ce samedi (15h) face à Hambourg. Dans le Volksparkstadion, il règnera une ambiance de match officiel face à un adversaire historique. Le HSV n’est certes de retour en Bundesliga que cette saison après sept ans de purgatoire, mais il reste encore et toujours l’un des plus grands clubs allemands, par ses succès, mais aussi sa ferveur. Ce samedi, l’ambiance devrait être au rendez-vous pour les Lyonnais, après avoir disputé deux matchs sans le moindre supporter.

Une première demi-finale européenne en 64

Pour les fans rhodaniens, il faudra se brancher sur OLPlay, mais cette affiche fait logiquement ressortir la boite à souvenirs pour les plus anciens. Hambourg - OL ramène forcément aux années 60 et aux premiers exploits européens du club lyonnais. Les deux équipes se sont affrontées à cinq reprises durant les « Sixties », à chaque fois dans la Coupe des vainqueurs de coupe. Une première en 1964 avec un quart de finale remporté par l’OL sur l’ensemble de la double confrontation (1-1, 2-0) grâce notamment à un but de Nestor Combin. La seconde confrontation a été moins joyeuse avec un quart de finale éliminatoire lors de la belle et ce troisième match perdu (2-0) après une victoire allemande (2-0) à l’aller et une victoire lyonnaise au retour (2-0).