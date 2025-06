Les dates de la Ligue Europa 2025-2026 pour l’OL 

Comme en 2024-2025, l’OL retentera sa chance en Ligue Europa. Il est directement qualifié pour la phase de classement. Elle commencera le 24 et 25 septembre avec la première journée.

Aston Villa, Real Betis, Porto, Lille… A compter du 24 septembre prochain, sera lancé l’édition 2025-2026 de la phase de classement de la Ligue Europa. 36 clubs y prendront part, avec, comme la saison passée, 24 équipes qualifiées pour les matchs à élimination directe. Sur fil, l’Olympique lyonnais sera de la partie grâce à sa sixième place arrachée au détriment de Strasbourg. La victoire du PSG en Coupe d’Europe a validé la qualification de l’OL pour sa 17e C3.

Ayant obtenu sa licence UEFA par la Fédération, la formation rhodanienne jouera bien la compétition. Il connaîtra ses huit adversaires le 29 août, lors du tirage au sort. Un des moments forts de l’été, puisqu’il déterminera pas mal de choses pour la suite. Rappelons qu’il faudra être dans les huit premiers pour éviter le 16e de finale. Ce que les coéquipiers de Corentin Tolisso étaient parvenus à faire en 2024-2025.

Début de la phase éliminatoire le 19 février

Avant ça, il faudra disputer huit affiches de classement. Elles se dérouleront le 24 et 25 septembre donc, mais aussi le 2 octobre, le 23 octobre, le 6 novembre, le 27 novembre, le 11 décembre, ainsi que les 22 et 29 janvier 2026. Ensuite, l’éventuel barrage se tiendra les 19 et 26 février.

Les choses sérieuses commenceront les 12 et 19 mars avec les 8es de finale. Le quart de finale est planifié en avril (les 9 et 16 avril), avant la demi-finale les 30 avril et 7 mai. Quant à la grande finale, elle aura lieu à Istanbul le 20 mai 2026. On connaîtra alors le successeur de Tottenham.

Phase de classement

1re journée : 24 et 25 septembre

2e journée : 2 octobre

3e journée : 23 octobre

4e journée : 6 novembre

5e journée : 27 novembre

6e journée : 11 décembre

7e journée : 22 janvier 2026

8e journée : 29 janvier 2026

Barrages :

19 et 26 février

8es de finale :

12 et 19 mars

Quarts de finale :

9 et 16 avril

Demi-finales

30 avril et 7 mai

Finale