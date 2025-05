Ayant disputé son 391e et dernier match avec l'OL samedi dernier, Alexandre Lacazette a refermé le deuxième chapitre de son histoire avec son club formateur. L'émission "Tant qu'il y aura des Gones" est largement revenue sur cette dernière et sa place dans l'histoire lyonnaise.

Une avant-dernière émission sous le coup de la nostalgie. Elle reste récente, mais il a été question de la dernière d'Alexandre Lacazette avec l'OL samedi dernier. Avec Kevin Lanoir comme invité, "Tant qu'il y aura des Gones" est longuement revenu sur ce match teinté de nostalgie où l'hommage au capitaine a pris le dessus sur l'intérêt du match. Pourtant, la formation lyonnaise a réussi à accrocher une place européenne au bout du suspense grâce à sa victoire 2-0 contre Angers.

Le capitaine lyonnais, une légende ?

Un succès qui porte le sceau de Lacazette, auteur d'un doublé et ayant passé la barre des 200 buts avec son club formateur. Une fin rêvée pour Kevin Lanoir, qui a bien connu le capitaine durant sa formation à l'Académie et qui reste encore proche du désormais ex-numéro 10. À quelle place se situe-t-il dans l'histoire de l'OL ? Le débat a eu lieu entre l'invité de TKYDG et Nicolas Puydebois.