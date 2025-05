Le Sommer (OL) également décorée de l’ordre national du Mérite

En marge de la finale de Première Ligue remportée par l’OL face au PSG, l’attaquante Eugénie Le Sommer a été nommée Chevalier dans l’ordre national du Mérite le vendredi 16 mai.

Le vendredi 16 mai marquait définitivement une journée particulière pour Eugénie Le Sommer. L’attaquante lyonnaise, qui a disputé son 430ᵉ et dernier match sous les couleurs de l’OL (2010-2025), a remporté son 18ᵉ titre de championne de France. Face au PSG, les joueuses de Joe Montemurro ont rapidement enterré tous les espoirs parisiens. Et ont encore une fois montré leur supériorité en Première Ligue.

Une victoire finale 3-0 qui a permis de souligner un peu plus la légende qu’est devenue la joueuse de 36 ans sous la tunique rhodanienne. Celle qui a inscrit 314 buts aura marqué de son empreinte son passage entre Rhône et Saône. À tel point qu’elle a reçu une distinction pour ce qu’elle a apporté à l’OL. Mais aussi à l’équipe de France et au football féminin plus globalement. En effet, l’internationale française a été décorée vendredi de l’ordre national du Mérite.

Après Cherki et Lacazette

Une récompense significative pour Eugénie Le Sommer dont le départ cet été avait provoqué les larmes de sa capitaine Wendie Renard, avec qui elle a tout vécu. Mais la célèbre numéro 9 lyonnaise n’est pourtant pas la seule icône du club qui pliera bagage. En effet, chez les hommes, Alexandre Lacazette et Rayan Cherki, dans une moindre mesure, ne prendront pas le chemin du Groupama OL Training Center le 7 juillet, lors de la reprise de l’entraînement.

Deux départs, l’un acté, l’autre quasiment, qui ont également ému les supporters. Mais aussi deux parcours qui ont pareillement été salués. Le numéro 10 et le numéro 18 de l’OL avaient reçu la même distinction qu’Eugénie Le Sommer. Mais cette fois pour leur succès olympique lors des Jeux de Paris 2024.