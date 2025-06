L'OL aux portes du Top 50 au classement UEFA

Les joueurs de l’OL célébrant un but contre le FCSB (@UEFA)

Auteur d'un parcours européen remarquable cette saison, l'Olympique lyonnais grapille des places au classement UEFA.

Engagé avec ambition en Ligue Europa cette saison, l’Olympique lyonnais a réalisé un parcours remarquable avant de s’incliner de manière frustrante face à Manchester United en quarts de finale. Dès la phase de Ligue, les Lyonnais ont affiché une belle régularité, terminant à la 6e place sur 36 équipes avec un bilan solide : quatre victoires, trois nuls et une seule défaite, concédée face au Besiktas (0-1).

Parmi les faits marquants, une large victoire à Glasgow contre les Rangers (4-1) et un succès convaincant face à l’Eintracht Francfort (3-2), alors en tête de la Bundesliga. Cette performance leur a permis d’éviter les barrages et de se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Opposés au Steaua Bucarest, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont confirmé leur forme avec un net succès : 3-1 en Roumanie, puis 4-0 au Parc OL, pour un score cumulé de 7-1.

Mais en quart de finale, l’OL a buté sur un adversaire d’un autre calibre : Manchester United. À l’aller, les hommes de Paulo Fonseca ont accroché un nul 2-2 à domicile, grâce à un but de Rayan Cherki inscrit dans les derniers instants. Le match retour à Old Trafford a tenu toutes ses promesses. Après avoir mené 4-2 en prolongation, les Lyonnais semblaient tenir l’exploit. Mais les Red Devils ont renversé la situation dans les dix dernières minutes, inscrivant trois buts pour s’imposer 5-4 et se qualifier avec un score cumulé de 7-6. Cruelle désillusion pour un OL combatif, qui quitte la compétition après un parcours globalement réussi.

L'OL a gagné 19 places en un an

Dans la toute dernière mise à jour du classement UEFA, l’Olympique lyonnais signe une nette progression grâce à son beau parcours en Ligue Europa cette saison. Alors qu’il occupait une inquiétante 70e place en juillet 2024, le club rhodanien remonte désormais au 51e rang, à deux pas du Top 50 et juste derrière l’Étoile rouge de Belgrade. Un bond de 19 places en l’espace d’un an.

Du côté des autres clubs français, le Paris Saint-Germain reste la référence, installé à la 5e position derrière le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich et Liverpool. Le LOSC figure également dans le haut du tableau (31e), tout comme l’OM, actuellement 45e. Enfin, le Stade Brestois – véritable révélation de cette campagne en Ligue des champions – fait son entrée dans le classement à la 108e place.