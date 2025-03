La Ligue Europa continue de rapporter un peu d’argent à l’OL

Facile tombeur du FCSB, l’OL n’a pas tremblé au moment de passer le cap des huitièmes de finale de Ligue Europa. Ce nouveau tour permet aussi de faire rentrer de l’argent dans les caisses.

Au moment du tirage au sort, la double confrontation contre le FCSB avait tout d’un tirage piège. Avec une équipe roumaine dont on ne savait pas grand-chose, l’OL aurait pu tomber dans la facilité. Néanmoins, malgré quelques difficultés au match aller à Bucarest, les joueurs de Paulo Fonseca ont fait le travail et passé ce huitième de finale de Ligue Europa sans trop de difficulté. Une victoire 3-1 à l’aller et un succès 4-0 au retour au Parc OL. Si l’enceinte décinoise n’avait pas fait le plein et n’a pas forcément permis de faire entrer une grosse somme d’argent, ce nouveau tour passé en Coupe d’Europe a logiquement des retombées financières, comme décrit par Sportune.

Un écart entre la Ligue Europa et la Ligue des champions

Dans le calendrier financier de l’UEFA, les primes liées à une présence en huitièmes de finale de Ligue Europa sont tombées durant la semaine. À la différence de la Ligue des champions, les sommes sont loin d’être astronomiques, mais cela met du beurre dans les épinards. En attendant les sommes versées pour la double confrontation contre Manchester United qui devraient s’élever à hauteur de 2,5 millions d’euros, l’OL va recevoir un chèque de 1,75M€ pour sa présence en huitièmes. On comprend mieux pourquoi une présence en Ligue des champions est quasiment obligatoire avec des retombées économiques bien plus conséquentes.