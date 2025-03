Avant-match, horaire, arbitre et diffusion TV, retrouvez les informations importantes avant le derby entre l'AS Saint-Étienne et l'OL.

L'avant-match

Après une victoire convaincante face au Bayern Munich (0-2), l'OL féminin se déplace à Geoffrey-Guichard ce samedi 22 mars. Premières du classement avec dix points d'avance sur le PSG, les coéquipières de Selma Bacha sont assurées de participer aux play-offs de Première Ligue. Cependant, l'objectif pour l'équipe de Joe Montemurro est de marquer les esprits en terminant la saison régulière en étant invaincue. Après une victoire historique (11-0) lors du derby de la phase aller, les Lyonnaises espèrent réitérer cet exploit ce week-end face à l'ASSE (9ᵉ), malgré un groupe largement remanié. Du côté stéphanois, les filles de Marc-Antoine Brihat restent sur trois défaites lors des trois derniers matchs de championnat (Montpellier, Havre, Paris FC). La Fenotte à surveiller en ce moment, c'est Melchie Dumornay. En effet, l'Haïtienne a marqué quatre buts lors de ces cinq derniers matchs (Guingamp, Reims, Strasbourg, Bayern).

À quelle heure se jouera ASSE - OL ?

Le coup d'envoi de ce duel entre Stéphanoises et Lyonnaises sera donné à 21 heures. L'arbitrage de la rencontre sera assuré par Victoria Beyer, une habituée des matchs de l'OL féminin. Effectivement, l'Alsacienne avait déjà officié lors des confrontations contre Dijon et Reims en décembre et janvier dernier.

Sur quelle chaîne regarder le derby ?

Le choc de cette 18ᵉ journée sera à suivre sur Canal+ Foot.