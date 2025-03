OL : Nuamah et Almada buteurs en sélection

Thiago Almada lors d’Argentine – Irak au Parc OL (Photo by CLAUDIO VILLA / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

À l’image de Rayan Cherki, la soirée de vendredi a été faste pour les joueurs de l’OL. Ernest Nuamah a porté le Ghana contre le Tchad tandis que Thiago Almada s’est illustré avec une belle réalisation lors d’Uruguay - Argentine.

Est-ce la dynamique et la confiance prises à l’OL qui poussent les joueurs rhodaniens à performer en sélection ? Si certains ont eu du mal à l’image de Warmed Omari ou Tanner Tessmann, les Lyonnais vivent plutôt un début de trêve concluant. Il n’y a qu’à voir les performances de vendredi des engagés pour le voir. En plus de Rayan Cherki, ils étaient trois à représenter l’OL autour du globe. Ernest Nuamah sur le continent africain et Thiago Almada et Nicolas Tagliafico en Amérique du Sud.

Et à l’image de l’international Espoirs, ils se sont illustrés. Si Tagliafico n’a pas marqué, le latéral a livré une grosse partie avec l’Argentine contre l’Uruguay et a pu féliciter comme il se doit son partenaire de club. Ayant inscrit son premier but avec l’OL contre Le Havre, Thiago Almada a récidivé à Montevideo avec une superbe frappe en dehors de la surface qui a fait mouche. Un but qui a son importance puisque l’Albiceleste s’est imposée 1-0 avant d’accueillir le Brésil mercredi.

Nuamah en pleine bourre

Du côté d’Accra, Ernest Nuamah a, lui aussi, profité de sa bonne passe lyonnaise pour se montrer décisif en sélection. Face à la lanterne rouge du groupe I, le Ghana n’a pas fait de détail avec un large succès contre le Tchad (5-0). Sur les cinq buts des Black Stars, l’ailier lyonnais est impliqué sur deux avec une passe décisive et une réalisation à la 68e minute. De nouveau en confiance, Nuamah en est désormais à sept actions décisives sur ses huit derniers matchs. Le déclic tant attendu ?