ASSE - OL : un derby à la saveur différente

Un mois avant le derby chez les garçons, l’AS Saint-Etienne et l’OL se font face chez les féminines. Si la rivalité reste présente, elle est bien moins volcanique, en raison de l’écart sportif et historique.

En novembre dernier, à une semaine d’intervalle, les supporters de l’OL et de l’AS Saint-Etienne avait eu le droit à deux derbys à Décines. Avec la remontée de l’équipe masculine stéphanoise dans l’élite, c’est une double dose qui était au programme cette saison. Cinq mois plus tard, le derby est de nouveau au centre du calendrier lyonnais. Il faudra malgré tout patienter un mois entre les deux confrontations masculines et féminines. Ce samedi, ce sont les Fenottes qui auront l’honneur de lancer le mois de la rivalité.

Ce sera également du côté de Geoffroy-Guichard puisque le choix a été fait de jouer dans le Chaudron pour ce duel régional féminin. Une bonne nouvelle pour Amel Majri, quand l'aller s'était tenu au GOLTC. "Même si le stade ne sera pas plein, ça compte pour le foot féminin. Ca montre qu’il y a du respect, les choses avancent. Ca reste quand même un derby, ça montre l’ampleur du match. Mais pour nous, avant tout, le plus important, c'est d'avoir un bon terrain. J'espère que demain, il sera bon." Que la milieu de l’OL se rassure, les bonnes conditions de jeu devraient bien au rendez-vous ce samedi dans le Forez.

Une fessée à l'aller qui démontre l'écart

Toutefois, à la différence du 20 avril prochain, le Chaudron sera loin de faire le plein avec un peu plus de 3 000 spectateurs attendus. Loin du total atteint en avril 2024 et qui avait fini à quelques supporters proche du record pour un match de Première Ligue à Geoffroy-Guichard. La venue de l’OL à Saint-Etienne a beau être celle du club ennemi, la rivalité est bien moins exacerbée que chez le sexe opposé. Une différence qui s’explique avant tout par l’histoire.

Chez les garçons, l’ASSE a eu son âge d’or, tout comme le rival lyonnais. Chez les filles, l’écart est bien plus important comme l’a rappelé le coach adverse. "Ça reste un match important, mais la notion de derby chez les filles est complètement différente. Lyon, c'est plus de 40 saisons en D1, ils ont déjà remporté la Ligue des champions et ils ont été champions de France maintes et maintes fois. Nous, on se bat pour notre maintien. L'écart entre les deux équipes est énorme, mais ça n’empêche pas qu’on va donner le maximum."

Il n’y a qu’à se reporter au match aller pour comprendre que cette rivalité n’existe finalement pas vraiment chez les féminines. Alors auteures d’un bon début de saison, les Stéphanoises pensaient accrocher une fois de plus l’OL, après le nul en 2022. Elles ont été renvoyées dans les cordes avec une défaite historique à Décines (11-0). "J'espère que ce sera comme au match aller. On a mis un score assez large avec un contenu assez intéressant. Mais chaque match est différent. Le contexte sera différent. Nous restons notre dynamique. On se sent bien en ce moment."

Majri : "Je baigne dans le derby depuis mes 14 ans"

Dans cet enchaînement de match, l’OL a avant tout la tête à la Ligue des champions et au Bayern Munich. Joe Montemurro a déjà avoué qu’un turnover sera effectué ce samedi à Geoffroy-Guichard, la faute à une saison régulière déjà pliée et donc à la chance de faire tourner. Un derby qui n’a donc que le nom ? Pas forcément à écouter Amel Majri. Pur produit du centre de formation, la gauchère est l’une des garantes de cet ADN lyonnais et de tout ce qu’il comporte. À savoir détester le vert et Saint-Etienne, qu’importe les catégories ou les occasions d’affronter l’ASSE. "On doit aborder le match tel un match de Ligue des champions. Cette rivalité existe toujours. Déjà, elle existe au sein du club. Elle a toujours existé. J'ai baigné dedans depuis l'âge de 14 ans. Cette excitation est présente, j’ai hâte."

Avec les différents changements annoncés par le coach lyonnais, l’internationale française pourrait bien se retrouver titulaire. Avec la volonté de jouer un mauvais tour au club voisin et montrer l’exemple aux étrangères qui "ont envie de gagner ce match même si c’est dur d'inculquer et de faire ressentir l'importance d'un derby. Mais en tout cas, elles sont concernées."