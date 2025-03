Samedi, l’AS Saint-Etienne reçoit l’OL à Geoffroy-Guichard. À la lutte pour le maintien, l’ASSE espère faire bonne figure dans ce derby pour gratter quelque chose et effacer la très lourde défaite de l’aller (11-0).

Il y a cinq mois, il existait un semblant d’intérêt sportif au moment de la venue de l’AS Saint-Etienne à Décines pour affronter l’OL féminin. Fortes d’un début de saison plutôt réussi, les Stéphanoises espéraient créer des problèmes aux joueuses de Joe Montemurro. Seulement, de match, il n’y a pas eu le 16 novembre dernier au GOLTC. Derrière un quadruplé de Lindsey Horan (devenue Heaps depuis), les Fenottes avaient écrasé leurs rivales et envoyé un vrai message à la Première Ligue. Cinq mois plus tard, les choses ont bien changé.

L’OL caracole toujours en tête du championnat, seulement l’ASSE est plus que rentré dans le rang. Neuvième avec onze défaites en dix-sept journées, le club stéphanois joue son maintien sur ces derniers matchs. Toutefois, la défaite historique de novembre n’a pas été oubliée. "On sait très bien que l'OL sera un adversaire difficile, mais on va tout faire pour essayer de les mettre en danger. (…) Ce match aller (défaite 11-0, ndlr) nous suivra, mais on doit être capable de réagir, a déclaré Marc-Antoine Brihat, le coach de l'ASSE. On peut faire une erreur, mais si ça se reproduit, c'est que ce n’est pas une erreur. Le groupe a la volonté de réagir après cette fessée."

"Se fixer des objectifs réalisables"

À Geoffroy-Guichard, les Vertes tenteront de montrer un visage séduisant, comme celui affiché contre le PSG en Coupe de France. Un match qui a peut-être servi de déclic dans cette fin de saison compliquée avec la mise à pied de Laurent Mortel ces dernières semaines pour raisons extra-sportives. La montagne s’annonce compliquée à grimper, mais Brihat assure qu’il "faut être généreux, ne pas baisser les bras, on sait qu’à tout moment Lyon peut marquer, mais même si ça arrive, il faut être en mesure de vite réagir derrière en étant costaud et rigoureux, à l’image de ce qu'on a fait contre le PSG." Face à l'ogre lyonnais, Sainté veut "se fixer des objectifs réalisables, sur des quarts d’heure par exemple" pour tenter de gratter quelque chose.