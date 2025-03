Trois jours après la victoire à Munich en Ligue des champions, l’OL retrouve le championnat avec le derby contre Saint-Etienne. Pour ce rendez-vous, Joe Montemurro va pouvoir compter sur le retour de Daniëlle van de Donk. La participation d’Ellie Carpenter est elle plus que compromise.

Coincé entre deux matchs de Ligue des champions, le derby contre l’AS Saint-Etienne pourrait perdre en intérêt avec ces deux rendez-vous européens. Néanmoins, un derby reste un derby. Amel Majri n’a pas manqué de le rappeler malgré l’écart sportif entre les deux formations. Trois jours après un voyage à Munich pour prendre le meilleur sur le Bayern (0-2), l’OL enchaîne un nouveau déplacement, dans le Forez cette fois-ci samedi (21h).

Pour ce match de la 18e journée de Première Ligue, Joe Montemurro devrait logiquement faire tourner son effectif. Il n’a pas vraiment fait de secret sur ce point, ce vendredi matin en conférence de presse. "On va faire tourner l'équipe, car il faut de la récupération physique et mentale. Les matchs de Champions League sont très toxiques et prennent beaucoup d’énergie donc c'est très important que tout le monde soit prêt à faire ce qu'il faut. C'est la situation parfaite quand vous avez une équipe talentueuse avec toute confiance en chaque joueuse."

Problème à la cheville pour Carpenter

Le onze de départ aligné samedi à Geoffroy-Guichard risque donc d’être bien différent de celui qui a débuté mercredi à Munich. Mais aussi de celui qui devrait être couché par Joe Montemurro mercredi prochain à Décines. Certaines remplaçantes devraient avoir du temps de jeu. Ce devrait notamment être le cas de Sofia Huerta. L’Américaine risque de profiter de l’absence d’Ellie Carpenter pour le derby. Touchée à la cheville, l’Australienne n’était pas à l’entraînement de veille de match et sa participation est plus que compromise. "On l’a évalué jeudi et elle a un petit souci à la cheville. On va prendre une décision. Mais j’ai confiance en l’équipe, et si elle a besoin de temps pour récupérer, on va le lui donner."

À la vue de la stratégie adoptée depuis le début de la saison, le forfait de Carpenter est déjà acté, tout comme le retour de Daniëlle van de Donk. Absente depuis un mois, la Néerlandaise a repris l’entraînement et "sera bien disponible" pour le derby.