OL : jeudi compliqué pour Mata, Omari et Tessmann en sélection

Tanner Tessmann, milieu des Etats-Unis et de Venise (Photo by ALEX LIVESEY / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Ce jeudi 20 mars, Clinton Mata, Warmed Omari et Taner Tessmann ont connu des difficultés avec leur sélection.

L'Angola de Clinton Mata a accroché un match nul inespéré jeudi soir en Libye (1-1). Les locaux ont dominé les débats et Muaid Ellafi a profité d'une belle action collective pour ouvrir la marque pour la Libye (74ᵉ). Cependant, les "Gazelles noires" n'ont pas abdiqué et sont parvenues à égaliser juste avant le coup de sifflet final par l'intermédiaire de Fredy (90+3). Ce résultat ne fait les affaires de personne, mais c'est tout de même un point de sauver pour Clinton Mata et les siens. Classée quatrième, l'Angola devra impérativement s'imposer à domicile face au Cap-Vert mardi prochain, premier de la poule, pour croire encore à une qualification pour le prochain Mondial.

Une correction pour les Comores d'Omari

La soirée a été cauchemardesque pour Warmed Omari et les Comores face au Mali (0-3). Sans le moindre tir tenté, les Cœlacanthes sont totalement passés à côté de leur match. Les Comoriens sont tombés sur des Maliens très efficaces qui ont inscrit trois buts (20e,55e,63e) sur leurs quatre frappes cadrées. Cette défaite fait mal au classement, les hommes de Stefano Cusin perdent leur deuxième place à la différence de but au profit du Ghana. Par conséquent, ils devront réagir lors de la réception du Tchad, dernier de la poule, mardi prochain. Peu utilisé à l'OL cette saison, Omari a tout de même disputé la totalité de la rencontre.

Les Américains surpris par le Panama

Décidément, le Panama est la bête noire des États-Unis en compétition. Après un match relativement maîtrisé par Tessmann et ses coéquipiers, c'est finalement le Panama qui s'est imposé sur son seul tir cadré (90+3). Un hold-up qui privera les hommes de Mauricio Pochettino d'une finale de la Ligue des nations Concacaf. Ce n'est pas la première fois que "La Marée Rouge" s'impose face aux États-Unis. L'équipe de Thomas Christiansen avait déjà battu les Américains en Gold Cup en 2023 (1-2 après TAB) et également en Copa América en 2024 (2-1). Tanner Tessmann a disputé 68 minutes de cette rencontre et aura sûrement l'occasion de rejouer lors du match pour la troisième place ce dimanche face au Canada.