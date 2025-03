Mercato : Mata se "sent bien à l’OL"

Arrivé à l’été 2023, Clinton Mata a presque tout connu en l’espace d’un an et demi. En fin de contrat en juin 2026, le défenseur se sent bien à Lyon, mais ne se projette pas encore sur son futur.

Il n’a pas eu besoin de bien longtemps pour devenir incontournable. Arrivé à l’OL à l’été 2023, Clinton Mata est rapidement devenu indispensable dans le groupe lyonnais. Aussi bien sur le terrain sur lequel sa polyvalence rend de beaux services que dans le vestiaire avec sa bonne humeur communicative. Ayant connu la Ligue des champions avec Bruges, l’Angolais est rapidement devenu l’un des cadres entre Rhône et Saône. Régulier dans la performance, Mata s’est imposé en défense centrale cette saison, lui le latéral droit. Joueur par l’exemple, il a rapidement séduit, au point de devenir l’un des chouchous du public lyonnais.

Une proposition d'un an supplémentaire sur la table

À 32 ans, Clinton Mata a pratiquement tout connu entre Rhône et Saône en l’espace de 18 mois. Quatre coachs, des débuts collectifs catastrophiques, une remontée historique, la Ligue Europa cette saison et désormais une vie sans coach pendant neuf mois. Autant de péripéties qui ne semblent pas atteindre son moral et sa joie d’évoluer dans un club "historique" comme il a l’habitude de le répéter. En fin de contrat en juin 2026, Mata ne "pense pas trop" à son futur. Toutefois, il ne cacha pas que "je me sens très bien à Lyon, comme vous pouvez le voir. Je suis quelqu'un de très facile à vivre, j'ai été bien accueilli dans mes débuts, même si ça n'a pas été facile". Conscient de l’impact du défenseur, l’OL a entamé des négociations pour le prolonger d’une saison supplémentaire, comme dévoilé par Olympique-et-Lyonnais il y a deux semaines.