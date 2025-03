Nice - OL : duel décisif pour la Ligue des champions

Corentin Tolisso lors d’OL – Nice (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Ce dimanche, l'OL se déplace à L'Allianz Riviera pour y défier l'OGC Nice à 20h45. Une rencontre au sommet qui peut relancer les Lyonnais dans la course à la Ligue des champions.

Après une victoire peu convaincante face à Brest le week-end dernier (2-1), l'OL devra montrer un tout autre visage face aux hommes de Franck Haise (suspendu pour ce match) pour obtenir un bon résultat. Il en va des espoirs lyonnais de continuer à croire à la Ligue des champions dans les semaines et mois à venir. Une défaite repousserait les hommes de Paulo Fonseca à dix longueurs de Nice et du podium à moins de dix journées de la fin. Un écart qu'il sera difficile à combler. Forcément, pour rêver encore de Ligue des champions par le championnat, l'OL, sixième, n'a pas d'autre choix que de s'imposer à l'Allianz Riviera pour se relancer et relancer le suspense de la Ligue 1.

L'Allianz Riviera : terre hostile pour les Lyonnais

Sur les 10 derniers déplacements à Nice en championnat, l'OL n'affiche pas une réelle domination sur la Promenade des Anglais : 6 défaites, 1 nul et 3 victoires. Au cours de ces confrontations, les Lyonnais ont encaissé 16 buts en 10 matchs, soit 1,6 but par match en moyenne. Les défenseurs lyonnais sont donc avertis, il faudra être solides pour maintenir l'équipe à flot.

Evann Guessand : danger numéro 1 ?

L'homme en forme du côté niçois en ce moment, c'est Evann Guessand. Encore buteur le week-end dernier face à l'ASSE, l'Ivoirien totalise 10 buts et 6 passes décisives en 24 matchs. Les Lyonnais devront le surveiller de près sous peine d'être rapidement mis sous pression.