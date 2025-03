Les supporters de Nice lors d’un match de Ligue 1 (Photo by Valery HACHE / AFP)

Suite à différents débordements contre l’OM fin janvier, Nice avait vu la tribune de la Populaire Sud être suspendues pour trois matchs. Le kop sera bien vide ce dimanche contre l’OL, mais les ultras niçois prendront place ailleurs dans l’Allianz Riviera.

Il n’y a pas qu’à Lyon que les supporters sont dans le viseur des autorités pour des propos ou banderoles qui ont créé certaines tensions. Avec le tifo du Virage Nord contre le PSG, l’OL s’est attiré les foudres de Vincent Labrune. Le kop lyonnais pourrait d’ailleurs bien se voir fermer contre Le Havre suite à différents incidents contre Brest et le PSG. Seulement, à Nice aussi, les supporters des Aiglons ont été rattrapés par la patrouille. Cela remonte à fin janvier, mais le club et les fidèles en paient encore les conséquences. Après certaines banderoles mal senties, la tribune de la Populaire Sud avait été suspendue pour trois matchs. La venue de l’OL ce dimanche est le dernier à devoir être purgé et la tribune sera bien vide.

"Un déplacement dans notre propre stade"

Seulement, à la différence des rencontres contre Lens et Montpellier, les ultras niçois ne brilleront pas par leur absence et leur grève d’encouragements. Dans un communiqué publié ces derniers jours, le collectif a confirmé la tenue d’une réunion avec la direction de l’OGC Nice, permettant de reprendre le dialogue, mais aussi les chants à partir de ce dimanche. Des chants qui viendront du secteur J et de ses trois anneaux. Un soutien de poids pour les Aiglons alors que l’OL pourra compter sur 400 supporters autorisés à venir dans un déplacement très encadré.