Un flocage spécial pour Nice - OL ce dimanche

Comme sur l’ensemble de stades de Ligue 1 ce week-end, les joueurs de Nice et de l’OL porteront un flocage spécial sur leurs maillots. Un clin d’œil à la Journée internationale des droits des femmes, fêtée samedi 8 mars.

Ce week-end marquait la Journée internationale des droits des femmes, fêtée ce samedi 8 mars. Malheureusement, pas de match de l’OL féminin à se mettre sous la dent pour les supporters des Fenottes. Avec les demi-finales de Coupe de France, les joueuses de Joe Montemurro ont profité d’un week-end de repos même si elles auraient certainement préféré se battre pour une place en finale. Néanmoins, les femmes ne seront pas oubliées à Lyon, comme dans toute la France du football. Ce week-end de la 25e journée de Ligue 1 met et va continuer de mettre en avant le sexe féminin au travers d’un flocage spécial pour l’occasion. Depuis vendredi et jusqu’à ce dimanche soir pour Nice - OL, les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 abordent un flocage commun "WO=MAN" à la place de leurs noms respectifs.

Des maillots mis aux enchères pour la bonne cause

Cette "initiative puissante" est voulue comme "un signal fort" pour mettre en lumière "l'égalité des genres" sur le terrain, "dans les tribunes et au cœur de la société", fait savoir, vendredi 7 mars, la Ligue de football professionnel (LFP). L'inscription "WO=MAN", qui intègre le mot "woman" ("femme"), tout en extrayant le mot "man" ("homme"), "incarne un engagement collectif contre le sexisme et en faveur de la parité", écrit l'instance dans un communiqué. Les maillots portés durant le week-end et notamment ceux de l’OL, comme celui de Lacazette mis en avant dans la campagne, seront ensuite mis aux enchères sur la plateforme MatchWornShirt. "L'intégralité des bénéfices sera reversée aux associations partenaires, renforçant ainsi leur action contre les violences sexistes et sexuelles dans le football professionnel."