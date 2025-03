(Photo by Sebastien Salom-Gomis / AFP)

De retour à un poste de titulaire depuis bientôt deux mois, Saël Kumbedi a repris de la confiance. Plutôt solide à son poste de latéral, l’international Espoirs français a vu ses prestations être saluées avec le titre de meilleur jeune de Ligue 1 en février.

On le disait proche d’un départ, à l’image de Mahamadou Diawara. Comme le milieu, parti en prêt au Havre, Saël Kumbedi était en manque de temps de jeu depuis l’arrivée de Pierre Sage. Dans son rôle de couteau suisse, Ainsley Maitland-Niles avait profité de son rôle hybride pour devenir indiscutable, poussant même Clinton Mata sur le banc. Troisième option, Kumbedi n’avait que des miettes à se mettre sous la dent, mais le passage de Mata dans l’axe lui avait ouvert quelques possibilités sur les six premiers mois de cette campagne 2024-2025. Finalement, le passage à la nouvelle année et la mauvaise passe de l’OL ont servi les intérêts de Kumbedi qui enchaîne depuis deux mois.

Huit titularisations sur les dix derniers matchs pour Kumbedi

Titularisé pour la première fois contre Toulouse mi-janvier, l’international Espoirs a vécu sept titularisations de suite en Ligue 1, soufflant avant tout en Ligue Europa (74 minutes en 3 matchs). Tout l’inverse de la première partie de saison. De nouveau en confiance, il n’a pas réussi à se montrer décisif mais se montre quand même intéressant avec une certaine évolution défensive. Ses performances remarquées n’ont pas échappé aux suiveurs de la Ligue 1. Le latéral droit lyonnais a reçu le titre de meilleur jeune du championnat en février.