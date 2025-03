Freiné par une pubalgie depuis plusieurs semaines, Tanguy Ndombele ne retrouvera pas l’OL, ce dimanche (20h45). Le milieu est toujours dans l’expectative et ne sait pas encore quand il reviendra.

Deux ans après son départ de l’OL dans le cadre d’un prêt avec Tottenham, Tanguy Ndombele ne retrouvera pas son ancien club, ce dimanche. Présent à l’aller à Décines, le milieu de terrain est forfait pour ce choc dans la course à l’Europe à l’Allianz Riviera. Gêné par une pubalgie depuis de nombreuses semaines, l’international français doit prendre son mal en patience et ne sait toujours pas quand il pourra faire son retour dans le groupe de Nice. "Je n’ai pas de visibilité sur son retour. On voit au jour le jour comment ça avance", a déclaré Lilian Nalis, entraîneur adjoint du Gym et qui remplacera Franck Haise, suspendu, sur le banc ce dimanche.

Dans ce duel d’Européens, les Aiglons feront encore sans Terem Moffi et Morgan Sanson, qui est malgré tout de nouveau sélectionnable après plusieurs semaines d’entraînement et de réathlétisation. Ce sont les seules absences notables pour le troisième de Ligue 1 qui a l’opportunité de faire une belle opération ce dimanche en cas de victoire contre l’OL. Un scénario que n’imaginent bien sûr pas les coéquipiers de Clinton Mata.