Les joueurs de l’OL célébrant le but de Tagliafico avec Paulo Fonseca (Photo by Mihnea Tatu / Lightspeed Images / DPPI via AFP)

Face au sentiment d’injustice liée à la sanction de Paulo Fonseca, l’OL tente de faire preuve d’unité. La victoire à Bucarest jeudi semble avoir renforcé la cohésion dans le groupe. À confirmer ce dimanche soir à Nice.

Dans les coursives de l’Arena Nationale du Bucarest, la confidence nous avait rapidement été faite. Après avoir accroché une belle victoire (1-3) contre le FCSB, les joueurs de l’OL n’avaient pas hésité à lâcher prise et à s’offrir une scène de joie comme ils ont rarement l’habitude d’en faire dans les vestiaires. Comme si le poids de tout le tapage médiatiques des derniers jours avait besoin d’être évaporé grâce à ce succès en Roumanie. Ce sentiment, Jorge Maciel l’a confirmé samedi en conférence de presse. "A Bucarest, on a vu des épisodes très touchants. Pas que sur le premier but et cette célébration. Mais par exemple, la fête au vestiaire et au moment de l’entrée de Paul Akouokou, on s’est dit qu’il se passait quelque chose."

Maciel : "Première fois que je vois autant de joie dans le vestiaire"

Dans cette semaine qui a donné l’impression d’en vivre plusieurs en même temps, l’OL a tenté de joindre par le bon bout difficultés extra-sportives et réussites sur le terrain. Il faudra confirmer ce dimanche soir contre Nice, dans un duel pour l’Europe attendu. Mais, dans le malheur de la longue suspension de Paulo Fonseca, l’OL semble s’être trouvé un ennemi commun. Quel est son nom ?

Difficile de le dire, mais il y a comme ce sentiment que les Lyonnais se retrouvent aujourd’hui "seul contre tous" avec ce ressenti d’injustice. Une bonne nouvelle pour combler le manque laissé par Fonseca ? "Je ne sais pas si tout ce qui s’est passé cette semaine a généré quelque chose. Mais je suis là depuis quelques mois et c’est la première fois que je sens autant la joie de la victoire. Dans l’ensemble, ça nous a donnés et ça doit nous alimenter jusqu’à la fin de saison."