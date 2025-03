Vainqueur du FCSB, l'OL se met en bonne position dans ce 8e

Grâce à un doublé de Malick Fofana en fin de match, l'OL a pris l'ascendant sur le FCSB (1-3). Avec deux buts d'avance, les Lyonnais peuvent voir le match retour avec une certaine assurance.

Paulo Fonseca souhaitait un beau cadeau d'anniversaire pour ses 52 ans et il l'a eu. C’est déjà un très grand pas en avant qu’a fait l’OL ce jeudi soir à Bucarest. La qualification en quarts de finale est encore loin d’être acquise mais en allant s’imposer sur la pelouse du FCSB, les Lyonnais ont eu la bonne idée de se mettre en bonne posture pour le retour à Décines, jeudi prochain, avec cette victoire 3-1. Pourtant, tout ne fut pas si simple à Bucarest. Dans un contexte particulier au lendemain de l’annonce de la suspension de neuf mois pour Paulo Fonseca, les joueurs rhodaniens ont fait preuve d’unité.

Pour leur coach à l’image de la célébration du but de Nicolas Tagliafico mais aussi sur le terrain. Il en a fallu parce que le FCSB est loin d’avoir joué les victimes désignées comme pouvait le laisser penser le tirage au sort. Fonseca avait prévenu de la qualité de cette équipe roumaine et il n’a pas menti. Dans une ambiance électrique avec un kop sud du FCSB en fusion, les joueurs d’Elias Charalambous ont été à la hauteur de cet évènement que toute la Roumanie semblait attendre.

Perri sauve la baraque

D’entrée de jeu, Miculescu a profité d’un contrôle trop long de Niakhaté pour aller défier Perri, mais sa frappe en angle fermé a terminé dans le petit filet. Une première alerte pour l’OL qui a eu du mal à répondre à l’intensité mise par les locaux. Sans un grand Perri, l’addition aurait d’ailleurs pu être salée. Peut-être piqué de ne pas avoir été rappelé en sélection du Brésil, le portier a maintenu à flot les Lyonnais en l’espace de deux actions coup sur coup. D’abord en détendant bien son double mètre pour aller chercher une tête d’Edjouna qui prenait le chemin de la lucarne (19e). Puis, après avoir repris ses esprits en retombant sur le poteau sur cette parade, en jouant les gardiens de hand avec un arrêt réflexe à bout portant sur un nouveau coup de casque de Ngezana cette foisc-ci (21e).

Le stade s’est embrasé d’un seul homme mais ce sont finalement les 600 supporters lyonnais qui ont explosé de joie à la demi-heure de jeu. Ayant laissé passer l’orage, l’OL a commencé à se montrer plus dangereux (26e, 27e) avant de faire le plus dur en ouvrant le score. Le FCSB a pesté contre l’arbitrage avec la présence d’un deuxième ballon sur la pelouse mais le centre de Mikautadze a trouvé Tagliafico. Dans ce qui est devenu une spéciale, l’Argentin a placé une tête quoi a trompé Târnovanu (0-1, 30e). Dans un message de soutien, tous les joueurs lyonnais sont allés enlacer leur coach. Une célébration qui a fait verser une larme à Fonseca, mais le plus important était ailleurs. Il fallait avant tout gagner ce match.

Les Lyonnais n'ont pas su tuer le match assez vite

Dans une rencontre tactique mais aussi aux nombreuses approximations techniques de part et d’autre, l’OL a essayé de guider le tempo du match pour calmer les envies roumaines. Malheureusement, un ballon resté collé dans les pies de Mikautadze (56e) a empêché le Géorgien de se mettre en position de tir. Il a bien eu une deuxième chance sur une louche de Cherki mais sa volée compliquée a fui le cadre (62e). Sur sa troisième tentative, il avait tout bien fait après une relance longue dont a le secret Perri, mais Târnovanu a fait une belle parade (65e) pour maintenir les siens en vie, avant d’être sauvé sur sa ligne sur une tête de Tagliafico.

En ne faisant pas le break, l’OL est logiquement resté sous la menace bucarestoise. Poussé par son public, le FCSB a profité de ce match décousu pour revenir dans la partie grâce à Baluta (1-1, 68e). Souhaitant déjà faire ses changements avant l’égalisation, Paulo Fonseca a lancé Lacazette et Fofana dans le volcan de l’Arena Nationale et ses 53 028 spectateurs. Il a fallu user de patience mai le salut est venu du Belge qui, en fermant son pied, a redonné l'avantage à l'OL. Mais cette victoire reste celle de Perri qui a claqué une tête sur sa barre avant de lancer Cherki pour un contre devastateur et le doublé de Fofana (1-3, 88e).