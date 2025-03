Au lendemain de la sanction prononcée par la LFP, la FFF ne demandera pas l’extension de la suspension sur la scène européenne. Dans un moindre mal, Paulo Fonseca pourra entraîner l’OL en Ligue Europa.

Cette décision était attendue et surtout redoutée par Paulo Fonseca et l’OL. Après avoir vu la LFP condamner l’entraîneur portugais à neuf mois de suspension suite à son coup de sang contre Brest, le club lyonnais attendait de savoir si la FFF allait mettre son grain de sel et étendre cette sanction sur la scène européenne. Les dirigeants lyonnais pourront souffler un bon coup, la Fédération ne compte pas en arriver à de tels extrêmes, à condition que Fonseca ne quitte pas le club et signe ailleurs. En choisissant de ne pas entrer dans la surenchère en saisissant la FIFA, la FFF laisse la possibilité à Fonseca de continuer à coacher cette saison. Sur le banc contre le FCSB ce jeudi soir, l’entraîneur rhodanien pourra également l’être dans une semaine pour le match retour à Décines.

La FFF saisira la FIFA en cas de départ

Un moindre mal dans la situation actuelle, lui qui ne pourra pas entraîner en Ligue 1 jusqu’au 30 novembre 2025. Mais en brandissant la menace de saisir la FIFA en cas de départ de l’OL, le Portugais sait qu’il se retrouve désormais coincé. Il ne pourra pas rebondir ailleurs sans purger sa suspension. Difficile de trouver des courtisans si John Textor décide de se séparer de son entraîneur. Ce n’est pas le sens de l’histoire à l’instant T et la décision de la FFF devrait conforter le propriétaire américain de maintenir sa confiance. En attendant d’utiliser tous les recours possibles pour tenter de réduire la sanction de Paulo Fonseca.