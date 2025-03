L’OL réagit à la lourde sanction contre Fonseca

Tard dans la soirée de mercredi, l’OL s’est fendu d’un communiqué pour réagir à la lourde suspension de Paulo Fonseca. Le club risque de ne pas en rester là.

Il fallait veiller tard mercredi soir pour avoir une réaction officielle de l’OL. Certainement encore sonné par la décision de la commission de discipline, le club a accusé le coup avant de chercher à mettre en avant l’unité collective déjà proclamée par Moussa Niakhaté quelques heures plus tôt en conférence de presse. La présence de Matthieu Louis-Jean, Laurent Prud’homme et Daniel Congré à cet exercice médiatique avait déjà été un signal. La direction rhodanienne fait corps derrière Paulo Fonseca.

Elle ne s’attendait sûrement pas à voir son coach privé de banc jusqu’à la fin novembre. C’est d’ailleurs ce qui ressort en premier du communiqué publié en toute fin de soirée. "L’Olympique lyonnais prend acte de l’extrême sévérité de la sanction, sans précédent, et d’une célérité inhabituelle, de la commission de discipline concernant Paulo Fonseca", peut-on lire en préambule.

"Plus que jamais, le club est uni"

L’OL déplore que Paulo Fonseca "n’ait pas été jugé sur ses seuls actes". Et qu'il fasse l’objet d’une sanction exemple "dictée par un contexte délétère touchant l’arbitrage français". En entendant de savoir si la FFF va être cette sanction sur le Vieux Continent, le club va faire appel dans les prochains jours et réfléchit "dès à présent à toutes les solutions possibles de recours. Plus que jamais, le club est uni et concentré sur ses objectifs sportifs". De quoi laisser entendre que l’il y a encore un avenir à l'OL pour Fonseca ?