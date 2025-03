OL : Textor apporte son soutien à Fonseca et ne va pas le lâcher

Silencieux depuis le coup de sang de Paulo Fonseca lors d’OL - Brest, John Textor a brisé ce silence mercredi soir. Le propriétaire américain a réaffirmé son soutien à son coach, qu’il n’entend pas lâcher.

Et si en l’espace d’un message sur Instagram, John Textor avait mis fin à tout suspense concernant le futur de Paulo Fonseca ? À l’heure où la question de savoir si le Portugais a encore un avenir entre Rhône et Saône après avoir été suspendu jusqu’à fin novembre, le propriétaire de l’OL semble avoir mis les points sur les i pour apporter une réponse à cette question. Silencieux depuis le coup de sang de son entraîneur à l’occasion d’OL - Brest (2-1) dimanche dernier, Textor a pris la parole sur les réseaux sociaux. Officiellement pour souhaiter un bon anniversaire à Paulo Fonseca qui soufflait ses 52 bougies mercredi soir.

"Tu es l'homme de la situation"

Néanmoins, ce message d’attention avait surtout un autre but. Celui de mettre un terme à tout ce qui pouvait se dire depuis quelques jours et encore plus ces dernières heures, après la sanction de la commission de discipline. "Bon anniversaire Paulo ! Je suis avec toi aujourd’hui et toujours. Tu as fait une erreur… Tes excuses étaient sincères… et ta sanction est clairement trop sévère. Tu es l’homme de la situation pour l’OL et nous allons persévérer ! Allez l’OL !", peut-on lire sur le message posté sur le compte Instagram du président.

Pas de communiqué officiel de la part de John Textor. Une mise au point qui devrait redonner un peu le sourire à Paulo Fonseca. Cela ne lui rendra pas l’accès au banc de l’OL avant le 30 novembre prochain. Mais le Portugais voit au moins qu’il peut compter sur le soutien de ses joueurs et de ses dirigeants. Un moindre mal dans la situation actuelle.