La LFP justifie la très lourde sanction contre Fonseca (OL)

Mercredi soir, la commission de discipline a eu la main lourde contre Paulo Fonseca. La suspension de neuf mois d’interdiction de banc s’explique également par la trêve estivale.

Paulo Fonseca avait déjà le visage marqué mercredi soir en conférence de presse et il devait l’être encore un peu plus trois heures plus tard quand il a appris la sanction de la commission de discipline. S’il espérait pouvoir reprendre les commandes avec la nouvelle saison en août prochain, il n’en sera rien. L’entraîneur de l’OL ne pourra pas coacher sur le banc jusqu’au 30 novembre 2025, avec interdiction d’accès aux vestiaires jusqu’au 15 septembre.

Neuf mois au lieu de sept comme le voulait le barème disciplinaire, même si la LFP a tenu à s’expliquer sur ce point. "Il n’a échappé à personne qu’il y avait trois mois de trêve, a déclaré Sébastien Deneux après la séance de la commission dont il est le président. La volonté, c'est de couvrir sur une durée de suspension qui est un peu inférieure au barème disciplinaire (NDLR : donc 6 mois au lieu de 7) pour tenir compte d’un certain nombre de points développés par M. Fonseca mais aussi qu’elle couvre une période de compétition effective et non impactée par trois mois de vacances."

"On ne peut pas transiger sur le respect des arbitres"

La commission de discipline estime donc avoir été plus conciliante en abaissant la durée, mais dans les faits, l’incapacité de travail de Paulo Fonseca se retrouve allongée. Une sanction trop sévère pour l’OL qui va faire appel, mais logique pour le président de la commission de discipline. "La commission a retenu que l’attitude de Monsieur Fonseca, en se projetant dessus, en lui hurlant dessus à telle enseigne qu’ils se sont retrouvés front contre front est une attitude caractéristique d’une attitude et d’un comportement intimidant et menaçant. (…) La commission rappelle toutes les semaines à longueur de procès-verbaux que le respect du corps arbitral est un principe sur lequel on ne peut pas transiger. Le football a besoin des arbitres et c’est normal que les sanctions qui sont prévues intègrent ce respect."

Interdit de toute fonction en Ligue 1, Paulo Fonseca ne sait pas encore s’il pourra coacher en Ligue Europa. "C’est le sujet de la FFF qui doit étendre ou pas la sanction", a simplement répondu Deneux mercredi soir.