Fonseca et l’OL, et maintenant quelle suite ?

John Textor et Paulo Fonseca (OL) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Très lourdement sanctionné par la commission de discipline, Paulo Fonseca ne va pas pouvoir exercer ses fonctions d’entraîneur de l’OL jusqu’au 30 novembre prochain. Le club peut faire encore appel suivant les motifs retenus, mais la question du futur du Portugais se pose clairement désormais.

Il s’attendait à être lourdement sanctionné mais comme cadeau d’anniversaire, Paulo Fonseca a eu le droit à un peu de rab. Non pas sur la part du gâteau mais bien dans son incapacité à pouvoir exercer son métier. Mercredi soir, la commission de discipline a eu la main lourde, très lourde. Quand sept mois de suspension étaient attendus, l’entraîneur de l’OL sera éloigné des bancs jusqu’en novembre prochain, soit neuf mois à l’arrêt. Sur cette longue période, Paulo Fonseca n’aurait pourrait-on dire aucune réelle fonction jusqu’au 15 septembre.

Jusqu’à cette date, le Portugais ne pourra pas s’asseoir sur le banc, ni même déambuler dans les coursives du Parc OL à la mi-temps pour donner ses consignes. Il est interdit de toutes fonctions officielles pendant sept mois et pourra ensuite faire des allers et venus avant et après les matchs jusqu’au 30 novembre, tout en restant interdit de banc.

La FFF pour mettre le coup de grâce ?

Ce coup de grâce, l’OL ne s’y attendait sûrement pas. Le club avait logiquement tablé sur une lourde sanction et que Paulo Fonseca fera office d’exemple, mais la situation a clairement dépassé ce stade mercredi soir. Pour le moment, le club peut encore faire appel de cette suspension. Mais il lui faudra avoir tous les éléments en sa possession et notamment la qualification de la sanction pour pouvoir le faire. À l’heure actuelle, les dirigeants lyonnais attendent également de voir ce que va faire la FFF pour une punition qui s’étend sur la scène européenne ou non. Cela pourrait avoir de vraies conséquences sur la vie de groupe, mais aussi sur le futur de Paulo Fonseca lui-même.

Rien qu’avec cette première sanction, difficile d’imaginer un futur lyonnais à ce coach débarqué sur le banc, il y a seulement cinq matchs. Mais si en plus, il ne peut pas coacher en Ligue Europa, la question de l’intérêt de sa présence se pose encore plus. Comment entraîner une équipe sans la moindre interaction si ce n’est durant la préparation des rencontres ? L’OL n’en est pas encore là, mais depuis mercredi soir, la stratégie sportive du club est passé ans une autre sphère. Et le club s’en serait bien passé…