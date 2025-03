Trois jours après le craquage de Paulo Fonseca et à la veille du match contre le FCSB, Moussa Niakhaté a rappelé son soutien à son coach. S’il concède que tout le monde peut faire des erreurs, le défenseur de l’OL assure que le Portugais est une personne respectueuse.

De notre envoyé spécial à Bucarest.

Le décor a été rapidement planté par la communication du club. L’OL a beau être à près de 3000km de la France, aucune question et surtout aucune réponse ne serait donnée par Paulo Fonseca sur l’incident de dimanche dernier contre Brest. Le coach garderait sa défense pour la commission de discipline à 20h et non à la presse présente à l’Arena Nationale de Bucarest. Le coach hors-jeu, Moussa Niakhaté a logiquement été en première ligne sur ces questions.

Présent aux côtés de Fonseca, le défenseur lyonnais a réaffirmé le soutien dont fait preuve le groupe depuis le craquage du Portugais. "On suit les informations comme tout le monde, mais en tout cas, on est tous avec le coach. On est tous lyonnais, on gagne ensemble, on perd ensemble. Quand il y a des évènements comme celui-là, on fait tous corps. On va patienter avec la décision dans quelques heures, mais quoi qu’il arrive, on est avec le coach à 100%."

"C'est une personne respectueuse"

À ses côtés, le technicien a esquissé un petit sourire, certainement content de voir que son groupe ne l’avait pas lâché. Il faudra plus que ce soutien pour convaincre la commission de discipline ce mercredi soir, mais les évènements des derniers ne semblent pas jouer sur le moral des troupes. Bien au contraire. Cet élément contraire pourrait bien être source d’une motivation supplémentaire jeudi soir (18h45) au moment d’affronter le FCSB. "On va essayer de faire une très bonne rencontre pour lui. On sait comment il est, c’est une personne très respectueuse, on le voit depuis un mois qu’il est là. Ce match de demain (jeudi), on va essayer de la gagner pour lui." Dans ces vents contraires, l'OL a peut-être trouvé une raison de plus de passer la seconde à Bucarest.