Ce mercredi 5 mars, Paulo Fonseca sera en conférence de presse à 18h45 avant son passage devant la Commission de discipline.

Paulo Fonseca aurait sans doute préféré fêter son 52e anniversaire dans de meilleures circonstances. Après son geste déplacé envers l’arbitre Benoit Millot lors du match OL - Brest (2-1), le coach lyonnais connaîtra son sort ce mercredi. Il tiendra une conférence de presse à 18h45, aux côtés de Moussa Niakhaté. Pendant celle-ci, le match de ce jeudi face au FCSB sera évoqué. Cependant, il ne pourra probablement pas échapper à quelques questions concernant son passage devant la Commission de discipline de la LFP, prévu en visio une heure plus tard aux environs de 20h.

Une sanction presque inédite ?

Alors que l'Olympique lyonnais attend la sanction de son coach portugais, elle pourrait être encore plus sévère que prévu. En effet, elle pourrait également lui interdire l’accès au vestiaire de son équipe avant et à la mi-temps des matchs. Une sanction qui pourrait tout changer et avoir une possible incidence sur son futur à l'OL puisqu'il n’aurait ainsi accès qu’aux tribunes des stades. Une situation qui pourrait se montrer complexe dans l'approche des futures échéances des Gones en championnat et en Coupe d'Europe. La décision de la Commission de discipline de la LFP sera donc déterminante pour la fin de saison lyonnaise.