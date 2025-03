Fonseca est "totalement concentré" sur OL - FCSB

Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ayant été épargné par les questions autour de sa future suspension, Paulo Fonseca a malgré tout assuré que son sort n’a pas d’impact sur la préparation de ce FCSB - OL, jeudi soir.

De notre envoyé spécial à Bucarest.

Comme cadeau d’anniversaire, Paulo Fonseca espérait certainement mieux. Ce mercredi, l’entraîneur fête ses 52 ans et il ne devrait pas y avoir de gâteau d’anniversaire au moment du repas des joueurs de l’OL. D’ailleurs, le Portugais va très sûrement sauter ce rendez-vous, étant attendu à 20h devant son ordinateur pour plaider sa cause devant la commission de discipline. Cette dernière pourrait l’interdire d’exercer pendant sept mois, une sanction ressemblant à un cadeau empoissonné.

Avant ce grand oral, Paulo Fonseca s’est présenté face à la presse en début de soirée, mais a réussi à esquiver les questions sur son dérapage, ordre du service communication de l’OL. Malgré tout, au détour d’une prise de parole d’un journaliste assez bien tournée afin de soutirer quelques mots au technicien, ce dernier a joué la carte du politiquement correct. "Je suis bien, je suis totalement concentré sur le match, notre travail, ce qu’on a préparé. Le plus important est l’équipe et le match de demain et je suis totalement concentré dessus."

"On est à un moment charnière de la saison"

Ce match contre le FCSB pourrait bien être le dernier de la saison si la FFF vient à demander à ce que la suspension du coach lyonnais s’étend également sur le Vieux Continent. Paulo Fonseca n’y pense pas pour le moment, laissant son cas personnel en marge de l’intérêt collectif. Contre le club de Bucarest, l’OL a "deux matchs importants à jouer. On est avant tout à un moment charnière de la saison." Néanmoins, s’il ne soufflera certainement pas ses bougies ce mercredi soir, Paulo Fonseca espère que ses joueurs auront "un beau cadeau" jeudi soir au coup de sifflet final. Ce qui ferait probablement passer un peu mieux la pilule.