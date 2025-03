Fonseca (OL) entendu mercredi par la commission de discipline

(Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Au lendemain du coup de sang de Paulo Fonseca, la LFP a annoncé que le coach de l'OL se présentera mercredi à la commission de discipline pour tenter d'alléger la sanction qui pèse au-dessus de lui.

On pouvait s'y attendre, mais la LFP l'a confirmé ce lundi matin. Le coup de sang de Paulo Fonseca envers Benoit Millot lors d'OL - Brest va très rapidement être jugé et la sanction tombée aussi vite par la même occasion. Au lendemain du craquage de l'entraîneur portugais, la Ligue a confirmé que le dossier de Fonseca sera étudié dès mercredi, à l'occasion de la réunion hebdomadaire de la commission de discipline. Le technicien lyonnais sera amené à comparaitre et à expliquer son geste ainsi que ses excuses. Ces dernières pourraient lui permettre de voir sa sanction moins lourde que prévu, même si le baromètre disciplinaire prévoit jusqu'à sept mois de suspension pour ce type d'accrochage.

Une sanction qui sera apprise en Roumanie

Il faudra attendre mercredi soir pour connaitre la décision de la commission et ce verdict, Paulo Fonseca le vivra depuis la Roumanie. En effet, la délégation lyonnaise doit s'envoler vers Bucarest mercredi en début d'après-midi après un entraînement matinal à Décines. Le coach tiendra d'ailleurs une conférence de presse à l'Arena Nationale en fin de soirée, comme le veut le règlement de l'UEFA.