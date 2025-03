OL - Brest (2-1) : Cherki avait "prévenu" Lacazette de leur doublé

Alexandre Lacazette et Rayan Cherki lors d’OL – ASSE. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Dimanche, l’OL a profité de son duo Rayan Cherki - Alexandre Lacazette pour prendre le dessus sur Brest (2-1). Double passeur pour son capitaine, le meneur avait prédit ce scénario avant la rencontre.

Il est plus facile de le dire après, pourtant il jure l’avoir prédit avant même le coup d’envoi d’OL - Brest, dimanche après-midi. Interrogé sur sa relation avec Alexandre Lacazette, Rayan Cherki a avoué qu’il avait vu le scénario du match avant la rencontre. Du moins, peut-être pas les difficultés lyonnaises à se sortir du piège breton mais bien de voir son capitaine s’offrir un doublé et que ces deux buts découlent de deux offrandes venant de ses pieds. "Je sais où il va aller, il sait ce que je vais faire, on se comprend. Je lui avais dit avant le match qu'il allait marquer deux buts et que j'allais lui faire deux passes." Une prémonition qui a fait grand bien à l’OL (2-1) et qui a aussi rehaussé la prestation d’ensemble des deux joueurs offensifs lyonnais.

Des statistiques pour cacher le reste

C’est aussi la marque des grands. Ne pas être dans un grand jour et réussir à se montrer décisif malgré tout. C’est un peu ce qu’ont réussi à faire Lacazette et Cherki face à Brest et c’est finalement tout ce que l’on retient au lendemain de cette victoire. Une victoire qui était impérative pour encore croire à la Ligue des champions. "Ce sont vraiment des matchs dans lesquels il est important de prendre les trois points. On va retenir ça, on va retenir qu'on a pris les trois points, car c’était difficile". Le coup de sang de Paulo Fonseca permet au moins de ne pas trop s’attarder sur la prestation globale de l’OL. Qui, il faut le dire, a été loin d’être aboutie.