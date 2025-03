OL - Brest (2-1) : Fonseca, les nerfs à vif

Coupable d'un coup de sang à la fin du match entre l'OL et Brest, Paulo Fonseca risque très gros. L'entraîneur portugais, déjà sanctionné par le passé, laisse surtout son équipe sans maitre à bord pour la Ligue 1.

Ce lundi, il n'est pas question de football et c'est dommageable. Dans un sens, cela permet d'éviter de parler de la prestation plus que poussive de l'OL face à Brest, mais on en aurait presque été à préférer parler de ça. Car, au lendemain de la victoire lyonnaise (2-1), les trois points sont plus que secondaires. Toute l'actualité rhodanienne tourne autour de ce coup de sang de Paulo Fonseca. À raison car voir un entraîneur ou même un joueur s'emporter de la sorte est inadmissible. Elle est largement critiquable et sanctionnable et ce ne sont pas les excuses du Portugais après la rencontre qui risquent de changer quelque chose.

Le mal a été fait et dans le contexte actuel du football français autour de l'arbitrage, les sanctions à l'encontre du technicien de l'OL vont être scrutées à la loupe par les concurrents. Après les quinze matchs de suspension de Pablo Longoria pour avoir utilisé le terme de "corruption", il se pourrait bien qu'un autre acteur majeur de la Ligue 1 voit sa saison prendre fin prématurément, et cela n'en serait que logique. En 2018, Dani Alves n'avait écopé "que" de trois matchs pour un tête contre tête avec Clément Turpin et des noms d'oiseau. Huit ans plus tard, le contexte est différent et sans passer pour des victimes, Fonseca et l'OL devraient bien servir d'exemple.

Exclu pour des faits similaires pour son dernier match à Milan

Que l'on considère le comportement comme menaçant, intimidant ou déplacé, le geste du technicien lyonnais rentrera dans la case des grosses sanctions qui pourraient aller jusqu'à sept mois de suspension si l'on s'en tient au baromètre disciplinaire de la FFF. Il faudra attendre mercredi pour en savoir plus, mais le club lyonnais se prépare clairement au pire. C'est d'ailleurs en ce sens que Paulo Fonseca a cherché à faire profil bas après la rencontre dimanche, souhaitant avant tout "s'excuser sans entrer dans les détails". Laurent Prud'homme n'a pas excusé le geste de son entraîneur, mais l'a soutenu dans son plaidoyer. Il en faudra bien plus pour amadouer une commission de discipline déjà sur le qui-vive après les incidents marseillais du week-end précédent. Après seulement cinq matchs dirigés, Fonseca va très probablement devoir prendre son mal en patience.

Fort heureusement pour lui, la Ligue Europa ne rentrera pas dans la sanction et il reste à espérer que l'OL fasse un long parcours dans la compétition pour qu'il puisse s'asseoir sur le banc et non en tribunes jusqu'à la mi-mai voire plus. Alors qu'il était censé apporter de l'expérience à la place de Pierre Sage, Paulo Fonseca a clairement pété les plombs dimanche. "Un geste qu'il va regretter" pour Alexandre Lacazette, mais qui fait aussi "partie de la tension d'un match". Seulement, ce n'est pas la première fois que le Portugais craque. Ce fut le cas pour son dernier match avec l'AC Milan, fin décembre dernier, pour un coup de sang presque similaire. Exclu à quatre reprises sur les 12 derniers matchs qu'il a dirigés en Lombardie ou à l'OL, le natif de Maputo (Mozambique) est loin de renvoyer l'image du gentleman qui le précède.

Cherki : "Il y a un staff de qualité pour le suppléer"

Et l'on parle ici seulement de l'attitude répréhensible d'un coach, d'un éducateur censé montrer l'exemple. En aucun cas de la dimension tactique. Il convient de ne pas se tromper de bataille au lendemain de ce coup de sang. Avec une troisième victoire en cinq matchs, l'OL a repris une certaine marche en avant depuis l'arrivée du technicien de 51 ans. Il continuera à faire les entraînements et a mené la stratégie chaque week-end à l'aide d'un talkie-walkie ou d'une oreillette. Néanmoins, à l'heure où la formation lyonnaise avait besoin de stabilité, son coach la met lui-même dans le dur.

L'OL va devoir apprendre à vivre sans Paulo Fonseca, pas de quoi inquiéter outre mesure Rayan Cherki. "Il sera toujours à nos côtés, à côté de nous, pour nous aiguiller. Son staff, c'est un staff de très grande qualité qui est capable de faire la différence aussi. Pour ça, je ne me fais vraiment aucun souci." Dans le monde classique du travail, un tel comportement aurait valu un licenciement pour faute grave. Mais le foot reste une entreprise à part et dans son coup de folie, Paulo Fonseca aura certainement la chance d'avoir toujours un travail dans les mois à venir.