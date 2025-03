Ce dimanche, le match entre l’OL et Brest a été éclipsé par le coup de sang de Paulo Fonseca. Un geste qui n’a pas sa place sur un terrain et encore moins dans la période actuelle avec l’arbitrage français.

Il n’y a qu’à voir la réaction rapide de Corentin Tolisso pour comprendre que le geste est sorti de nulle part et en a surpris plus d’un. Le capitaine de l’OL a accouru vers le banc de touche en voyant Paulo Fonseca sortir de ses gonds et s’en prendre physiquement avec Benoit Millot avec un front contre front. Tolisso, suivi de plusieurs joueurs lyonnais ou encore de la sécurité, a rapidement fait reculer le coach portugais. Ce dernier a malgré tout cherché à remettre une pièce dans la machine avec l’arbitre de la rencontre. Cette situation ubuesque sur un possible penalty en faveur de Brest accapare désormais l’actualité autour de ce match gagné par les Lyonnais (2-1).

Dans la situation actuelle de l’arbitrage français, la Ligue 1 s’en serait bien passée, l’OL aussi certainement. "C'est clair que dans la période dans laquelle nous sommes, ce n'est pas cool de voir ça sur le terrain. Après, quand on est sur le terrain, les émotions, les sentiments ne se contrôlent pas. On sait que nous, on fait des erreurs, les arbitres aussi, on n'est pas tous tout blanc, a déclaré Rayan Cherki après la rencontre. Mais je pense qu'il faut s'aider les uns et les autres pour pouvoir faire avancer le football. C'est ce qu'on va essayer de faire, les arbitres comme les joueurs, comme les entraîneurs, pour que tout le monde travaille le mieux sur le terrain."

Lacazette : "Il y a eu pas mal de choix discutables"

Le terrain, Paulo Fonseca risque de ne pas le voir avant très longtemps en Ligue 1. S’il sera sur le banc contre le FCS Bucarest jeudi, le technicien portugais sera en tribunes à Nice et très sûrement jusqu’à la fin de la saison dans le championnat de France. Qu’est-ce qui a pu pousser Fonseca à de tels extrêmes ? Le principal intéressé a simplement cherché à s’excuser tandis qu’Alexandre Lacazette estime que "c’est la tension du match. Je pense qu'il y a pas mal de choix discutables. Après, quand on vit le match, on peut être poussé à faire des choses. Je ne suis pas là pour commenter. Ce n'est pas mon rôle. On est tous derrière le coach." Les Lyonnais vont surtout devoir apprendre à vivre sans Paulo Fonseca.