Exclu à la fin du match, Paulo Fonseca risque très gros. L’entraîneur de l’OL a tenu à s’excuser auprès de Mr Millot, même s’il n’a pas dévoilé plus que ça les raisons de son coup de sang.

Dans la période actuelle que vit le football français, notamment du côté de l’arbitrage, l’épisode vécu ce dimanche sur la pelouse de Décines à l'occasion d'OL - Brest (2-1) ne va pas arranger les choses. Au moment où Brest espérait encore voir Mr Millot siffler un penalty pour accrocher l’égalisation, Paulo Fonseca est sorti de ses gonds. Pourquoi ? On n’en saura pas forcément plus, même si Alexandre Lacazette et Rayan Cherki ont concédé que l’accumulation de fautes sifflées ou non avait créé un climat tendu sur le terrain. Néanmoins, après la rencontre, Fonseca a préféré "ne pas aller plus dans les explications" pour en dire plus sur ce coup de sang qui risque de lui coûter très cher.

Une très lourde sanction à venir

Après une première altercation en première mi-temps qui lui avait valu un jaune, l’entraîneur portugais a vu rouge à deux minutes de la fin et à raison. En plaçant son front contre celui de l’arbitre de la rencontre, Fonseca a dépassé les limites. Il en a pris conscience, avouant que "je ne devais pas faire faire comme ça, c’est la vérité. Je veux simplement dire que je m’excuse pour ce geste." Ces excuses suffiront-elles à faire baisser la lourde sanction qui plane désormais au-dessus du coach de l’OL ? Dans les règlements de la FFF, l’atteinte physique d’un officiel au cours d’un match est répréhensible de sept mois de suspension. Ce qui voudrait dire une fin de saison en Ligue 1 pour Fonseca et le début de la prochaine.