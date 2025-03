Mardi soir, la direction nationale de l’arbitrage a dévoilé les images et conversations des arbitres d’OL - Brest sur le penalty non sifflé. Le quatrième arbitre avait ordonné un deuxième jaune pour Paulo Fonseca avant que Benoit Millot ne donne rouge direct.

Si Benoit Millot avait suivi les directives de son quatrième arbitre, Thomas Léonard, serait-on en train de parler du coup de sang de Paulo Fonseca ? Personne ne le saura et ce mercredi, c’est avant tout un jugement qui risque d’être lourd pour l’entraîneur portugais. Son coup de sang à la fin du match OL - Brest va lui valoir très cher et cette scène d’un front contre front aurait peut-être pu ne jamais arriver. Ce ne sont que des suppositions, mais à la base, le Portugais n’aurait pas dû être exclu avec un rouge direct comme cela s’est passé dimanche, entraînant son craquage. En effet, mardi soir, la direction nationale de l’arbitrage est revenue sur l’action litigieuse du possible penalty pour Brest dans le temps additionnel.

"Mets un deuxième avertissement puis rouge"

Si elle a donné raison à Benoit Millot sur le fait de ne pas siffler la main d’Ainsley Maitland-Niles, la DNA a dévoilé les coulisses des échanges entre le corps arbitral, au moment de l’utilisation de la VAR. On y voit l’arbitre central obligé d’interrompre sa discussion avec l’assistance vidéo pour sanctionner d’un jaune Paulo Ferreira, adjoint de Fonseca. Mais c’est au moment d’aller annoncer sa décision finale aux différents acteurs du match que Benoit Millot est interpellé par Thomas Léonard qui lui demande de "mettre un deuxième avertissement à Fonseca et rouge". Déjà averti juste avant la mi-temps pour un dialogue déjà assez virulent, l’entraîneur de l’OL a finalement vu le directeur du jeu sortir un rouge direct. De quoi le faire sortir de ses gonds et de choquer les arbitres vidéos, comme on peut l’entendre sur la bande-son.