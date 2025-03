Moussa Dembélé et José Fonte lors de Lille – OL (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Paulo Fonseca, au centre de la polémique après OL - Brest, risque gros. Son ancien capitaine à Lille, José Fonte, le défend.

"Inadmissible", c'est l'adjectif employé par Philippe Diallo, président de la FFF, pour qualifier le comportement de Paulo Fonseca envers Benoit Millot. À peine arrivé, le Portugais est déjà menacé par une lourde sanction qui pourrait s'étendre au-delà des simples frontières de la France. En effet, la FFF pourrait demander la suspension du coach lyonnais pour la Ligue Europa. L'OL se retrouverait ainsi sans coach pour son huitième de finale aller face au Steaua Bucarest ce jeudi 6 mars. Au vu de la situation, José Fonte, ancien joueur du LOSC, a pris la parole au sujet de son ancien coach.

"Une situation anormale et exceptionnelle"

Suite à la vague de critiques à l'encontre de Paulo Fonseca, José Fonte a exprimé son soutien à son ancien coach : "Paulo s’est toujours montré comme une personne respectueuse, polie et professionnelle. Tous ceux qui ont travaillé avec lui et qui l’ont côtoyé le savent, explique l'actuel joueur de Casa Pia à Foot Mercato. C’était une situation anormale et exceptionnelle et je suis sûr qu’elle ne se reproduira plus jamais"

Il faudra suivre avec attention la décision finale de la Commission de Discipline de la LFP ce mercredi 5 mars. Pour rappel, Paulo Fonseca risque jusqu'à sept mois de suspension pour "comportement intimidant ou menaçant" selon le barème disciplinaire de la FFF.