Clinton Mata (OL) face à Abdallah Sima (Brest) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Comme après chaque journée de Ligue 1, la direction de l’arbitrage revient sur des faits de jeu litigieux. Mardi, elle a confirmé que Benoît Millot avait pris la bonne décision en ne sifflant pas penalty à la fin du match OL - Brest.

C’est une action de jeu qui a donné lieu à plusieurs scènes de contestation dimanche en fin d’après-midi. En se jetant pour contrer un tir de Jonas Martin, Ainsley Maitland-Niles a eu le malheur de voir le ballon rebondir sur sa main. Il n’en a pas fallu plus pour voir les joueurs de Brest demander un penalty tandis que ceux de l’OL s’apprêtait avant tout à jouer un six-mètres. Finalement, l’action litigieuse couplée à l’incidence qu’elle aurait pu avoir sur le score final, le match étant entré dans le temps additionnel, les arbitres en charge de la VAR ont demandé à Benoit Millot de consulter la vidéo pour acter sa décision. Cela a mis rouge de colère Paulo Fonseca qui s’est emporté contre l’arbitre central, alors que ce dernier allait annoncer qu’il restait sur sa position, à savoir ne pas siffler penalty.

"Le bras descend naturellement vers le sol pour réceptionner la chute"

Cette décision, Eric Roy ne l’a pas comprise après la rencontre, cherchant encore comme Mr Millot avait pu ne pas siffler une main en pleine surface. Comme après chaque journée, la direction de l’arbitrage a apporté un éclairage sur cette action litigieuse et a donné raison à l’arbitre. "Le défenseur (Maitland-Niles), en tentant de contrer la frappe au but de l'attaquant brestois, touche le ballon du bras alors qu’il est dos tourné au ballon, en déséquilibre avant, son bras descendant naturellement vers le sol pour réceptionner sa chute. La position du bras au moment du contact peut être considérée comme une conséquence du mouvement du corps du défenseur dans cette situation spécifique, donc non sanctionnable. Par conséquent, le pénalty n'était pas attendu." Pas d’erreur donc tandis que la DNA n’a pas manqué de critiquer l’attitude de Fonseca au moment de cette action.