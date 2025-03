Les joueurs de l’OL en Ligue Europa (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Dans le classement UEFA publié par la Ligue lundi, l'Olympique Lyonnais est le deuxième meilleur club français sur les 20 dernières années.

En cette saison 2024-2025, l'Olympique lyonnais honore sa 37e participation à une coupe d'Europe. Selon le classement UEFA, il est la deuxième formation de l'Hexagone a rapporté le plus de points à la France sur les 20 dernières années, avec un total de 276,3 unités. Ce qui représente 18,6% du total français. Devant l'OL, on retrouve logiquement le PSG avec 339,5 points (22,9% du total), tandis que l'OM complète le podium avec 191 unités (12,9%).

Futur adversaire de l'OL ce dimanche 9 mars, l'OGC Nice est le dixième club français dans le classement avec 32 points (2,2 %). Piteusement éliminés dès la phase de classement de la Ligue Europa, les Niçois auraient pu accompagner les Rhodaniens en 8es de finale. Rappelons que les partenaires de Lucas Perri défient le FCSB à partir de jeudi, avec l'objectif de rallier les quarts de finale de l'épreuve.

Avec le PSG, l'OL porte l'indice UEFA

Derrière le Paris Saint-Germain, l'Olympique lyonnais reste donc l'équipe de Ligue 1 la plus performante sur la scène européenne depuis 20 ans. Avec 68 succès (46% de victoires), il devance par exemple Marseille (52 succès), bien qu'il reste loin des Parisiens (85). En moyenne par participation, l'OL a ainsi ramené 16,25 points sur ses 20 précédentes campagnes, moins que le champion de France en titre (20,2 pts), mais à nouveau plus Monaco (14,1 pts) et l'OM (12 pts).

Précisons néanmoins que pour ne pas avoir concouru dans une coupe d'Europe lors des exercices 2022-2023 et 2023-2024, les Rhodaniens ont reculé au classement UEFA actuel. Ils sont désormais cinquièmes dans la hiérarchie hexagonale, même s'ils pourraient gagner des places en fonction de leur parcours dans cette édition de la C3.