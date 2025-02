Ligue 1 : Nice - OL dimanche 9 mars pour conclure la 25e journée

Nemanja Matic au duel avec Evann Guessand lors d’OL – Nice (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Petit à petit, le calendrier de l'OL en mars se dessine. Lors de la 25e journée, il ira à Nice le dimanche 9 à 20h45.

Après Brest (J24), Le Havre (J26) et le 8e de finale de la Ligue Europa face au club roumain du FCSB, l'OL a appris la date d'un nouveau rendez-vous crucial en mars. Dans une période charnière avant le sprint final, il défiera Nice lors de la 25e journée de Ligue 1. La LFP a confirmé la programmation de ce duel vendredi soir, le plaçant le dimanche 9 mars à 20h45, en clôture du week-end donc. Une confrontation à suivre sur DAZN.

Les Rhodaniens voyageront sur la Côte d'Azur quelques jours après un déplacement en Roumanie, du côté de Bucarest (jeudi 6 mars à 18h45). Et quatre jours plus tard, ils recevront ce même adversaire pour le match retour. Entre les deux, les hommes de Paulo Fonseca devront négocier ce choc capital dans la course aux places européennes. Actuellement, l'OGCN est troisième, avec quatre longueurs d'avance (40 points à 36).

Haise suspendu

Si l'Olympique lyonnais veut espérer se hisser sur le podium à l'issue de l'exercice 2024-2025, il devra revenir avec une victoire de l'Allianz Riviera. Pour cela, il pourra s'inspirer de ce qu'il a fait à l'aller (succès 4 à 1), même si le contexte sera bien différent. Les Niçois sont sur une excellente dynamique à présent, tout en ayant récupéré beaucoup de leurs blessés.

Une infirmerie qui se désemplit, mais un entraîneur qui ne sera pas sur le banc. Franck Haise a en effet été suspendu pour trois rencontres à partir de lundi pour des propos déplacés envers l'arbitre en Coupe de France lors de l'élimination contre le Stade Briochin.

Le programme de la 26e journée de Ligue 1 :