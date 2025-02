Ligue 1 : OL - Le Havre fixé au dimanche 16 mars à 15h 

Saïd Benrahma, Jordan Veretout et Georges Mikautadze lors de Le Havre – OL (AFP)

La LFP a dévoilé la date et l'heure du match OL - Le Havre. Cette rencontre de la 26ᵉ journée de L1 aura lieu le 16 mars à 15h.

Désormais, l'OL a connaissance de l'ensemble de son programme pour la fin février et la mi-mars. En effet, L'Olympique lyonnais connaît la date et l’heure de son match contre Le Havre pour la 26ᵉ journée de Ligue 1. Après l'annonce de la programmation du match entre les Rhodaniens et le Stade Brestois, la LFP a aussi dévoilé le calendrier pour la 26ᵉ journée de championnat. Par conséquent, le dimanche 16 mars à 15h, les Havrais se déplaceront au Parc OL pour jouer face aux Lyonnais.

L’OL devient un habitué des matchs le dimanche après-midi

L'OL jouera une fois de plus un match un dimanche après-midi à 15h. Corentin Tolisso et ses coéquipiers commencent à s'y habituer. Depuis leur match contre Reims (4-0), les joueurs lyonnais ont eu quatre rencontres programmées un dimanche à 15h (Reims, Montpellier, Brest et Le Havre).

Tout comme à chaque rencontre en milieu d'après-midi, DAZN, en l'absence de nouveaux développements dans le conflit opposant le diffuseur à la LFP, assurera la diffusion de cette rencontre de Ligue 1.