DAZN futur diffuseur de la Ligue 1 (Photo by Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Comme attendu, DAZN n’a payé que 35 millions d’euros sur les 70 qu’il devait verser pour février. La LFP a décidé de riposter en assignant le diffuseur pour « défaut de paiement ».

Grosse ambiance entre la LFP et son diffuseur principal DAZN. Les relations se sont rafraîchies au fil des semaines et c’est dans un véritable bras de fer que les deux parties sont désormais lancées. Comme avancé par L’Équipe, la Ligue a choisi d’assigner en justice le groupe audiovisuel pour "défaut de paiement" et les deux entités doivent se retrouver vendredi au tribunal de commerce de Paris pour cette bataille juridique qui se joue à présent. Car, sans surprise, DAZN a choisi de ne pas honorer l’échéance financière qui devait être la sienne pour février. Enfin pas totalement.

35 millions d'euros sous séquestre

En effet, en marge du conseil d’administration de la LFP qui se tient ce mercredi en fin d’après-midi, le diffuseur n’a viré que 35 millions d’euros bruts sur les soixante-dix qu’il devait verser dans le cadre des droits TV. Le diffuseur reproche à la Ligue notamment un manque d'efficacité dans la lutte contre le piratage et peu de participations de certains clubs à ses contenus éditoriaux. DAZN a donc choisi de verser 50 % de son échéance financière et de mettre sous séquestre les 35 autres millions d'euros, le temps de régler son conflit avec la LFP. Les présidents de Ligue 1 avaient certaines craintes et le conseil d’administration ne risque pas de les dissiper…