Ligue 1 : OL - Brest fixé au dimanche 2 mars à 15h

Après avoir annoncé que la programmation complète de la 24e journée tomberait après les tirages au sort européens, la LFP a fait machine arrière. OL - Brest connait sa programmation avec un coup d’envoi à 15h le dimanche 2 mars.

Avec la LFP, il ne faut pas prendre tout pour argent comptant. On le voit avec les droits TV et le fameux milliard qui était espéré et qui aujourd’hui donne bien des maux de tête à Vincent Labrune mais aussi aux clubs de Ligue 1. Il en va désormais de même pour la programmation des journées du championnat. Mardi, la Ligue informait son intention d’attendre les différents tirages au sort des coupes d’Europe pour établir la programmation complète de la 24e journée dont OL - Brest. Vingt-quatre plus tard, elle a fait machine arrière, certainement consciente qu’annoncer une programmation seulement une semaine avant les coups d’envoi supposés n’aiderait guère à attirer du monde.

Programmé sur DAZN

Face à ce revirement, l’OL connait dorénavant l’intégralité de son programme pour la fin février et début mars. Ce dernier, bien chargé avec les huitièmes de Ligue Europa, débutera donc par la réception de Brest. L’affiche entre deux concurrents à l’Europe se tiendra le dimanche 2 mars à 15h du côté du Parc OL. Comme chaque rendez-vous dominical en milieu d’après-midi, DAZN sera le diffuseur. Si rien de nouveau n’a vu le jour dans la bataille lancée entre le diffuseur et la LFP…