Caçapa (ex-OL) va de nouveau assurer l’intérim à Botafogo

Sans club depuis son renvoi de Molenbeek, Claudio Caçapa va reprendre du service dans un club d’Eagle Football. Comme à l’été 2023, il va assurer l’intérim à Botafogo, dans l’attente de la nomination d’un nouveau coach dont il sera l'adjoint.

Son désir était d’entraîner de nouveau en Europe en qualifié de numéro 1. Ce désir va devoir attendre encore un peu. Limogé de son poste d’entraîneur à Molenbeek il y a un an, Claudio Caçapa était dans l’attente d’un nouveau projet sur le Vieux Continent. Ce sera finalement du côté de l’Amérique du Sud et du Brésil qu’il va reprendre du service. Ce jeudi, Botafogo a en effet annoncé l’arrivée de l’ancien défenseur et capitaine de l’OL sur le banc carioca. Un nouveau passage pour Caçapa qui avait déjà assuré un intérim dans le club de Rio de Janeiro à l’été 2023. "Claudio Caçapa est le nouvel entraîneur adjoint permanent de Botafogo. Fort d’un récent passage reconnu chez Glorioso, la première mission de Caçapa sera le commandement technique intérimaire de l‘équipe jusqu’à l’arrivée du nouvel entraîneur."

Quatre victoires en quatre matchs à l'été 2023

Comme il y a un an et demi, l’entraîneur brésilien vient avant tout prêter mains fortes à Botafogo dans un rôle d’intérimaire puisque les champions du Brésil et d’Amérique du Sud sont à la recherche d’un coach longue durée. Il était question de Roberto Mancini, ancien sélectionneur de l’Italie, ces derniers jours, sans que cela débouche sur quelque chose. En attendant peut-être une issue heureuse, John Textor a donc choisi de faire une nouvelle fois confiance à Claudio Caçapa, qui avait signé quatre victoires en quatre matchs lors de son premier passage à Botafogo et qui restera adjoint à l'issue de son intérim.