L’OL se rendra à Montpellier en bus samedi

Le bus de l’OL à Leipzig en 2019 (Photo by Christian Kaspar-Bartke / BONGARTS / Getty Images via AFP)

Dans un souci écologique et afin de limiter au maximum l’utilisation de l’avion quand cela est possible, l’OL prendra la direction de Montpellier en bus. Avec un coup d’envoi dimanche à 15h, les Lyonnais se dirigeront vers l’Hérault dès samedi.

Jean-Michel Aulas en avait fait une vraie volonté lors de sa dernière année de présidence, mais son ambition écologique s’était avant tout limitée à des paroles. Pourtant, l’ancien président avait souhaité pouvoir utiliser au maximum le train ou le bus afin que les joueurs de l’OL limitent leur empreinte carbone en Ligue 1. Dans les faits, le club a très clairement plus misé sur l’avion que ce soit sous Aulas ou depuis John Textor.

Si l’utilisation du train serait possible pour certaines destinations comme Marseille ou Paris, la direction lyonnaise a souvent expliqué que la programmation tardive des affiches ainsi que les horaires de la SNCF ne matchaient pas forcément pour utiliser ce moyen de transport. Reste le voyage en bus, mais là encore, prendre la direction de Marseille n’est pas sans danger comme les Lyonnais en ont fait la douloureuse expérience la saison dernière. Et encore, cela s’était passé au sein même de la cité phocéenne, censée être sécurisée pour un Olympico…

Expérience reconduite à Auxerre ?

Alors, sans vraiment de surprise, l’OL utilise la plupart du temps les airs pour se déplacer aux quatre coins de la France, et de l’Europe cette saison. Cependant, Paulo Fonseca, son staff et ses joueurs vont déroger à cette règle ce week-end, comme l’a appris Olympique-et-Lyonnais. Le trajet entre Décines et le Stade de la Mosson se fera en bus et il en sera de même pour le retour. Avec un coup d’envoi fixé à 15h dimanche, les Lyonnais passeront malgré tout une nuit dans l’Hérault puisque le départ est prévu samedi dans l’après-midi.

De quoi avaler tranquillement les trois heures de route qui séparent les deux villes. En prenant l’autoroute du Soleil qu’est l’A7, les coéquipiers de Corentin Tolisso ne devraient pas rencontrer les bouchons pour ce premier week-end de départ en vacances dans la région Rhône-Alpes vers les stations de ski. L’expérience devrait certainement être de nouveau retenue pour le déplacement à Auxerre courant avril, comme la saison passée.