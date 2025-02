Mercato : Roberto Mancini vers Botafogo ?

John Textor aurait rencontré dernièrement, en France, Roberto Mancini au sujet du poste d'entraîneur de Botafogo.

Suite au départ de Pierre Sage, l'OL a rapidement pris des mesures. Quelques jours après, le club lyonnais a annoncé l'arrivée de Paulo Fonseca. Malgré des informations l'envoyant du côté de Botafogo, John Textor a finalement décidé de faire venir le technicien portugais à l’Olympique lyonnais. Cependant, le club brésilien demeure toujours sans entraîneur pour la saison à venir.

Une rencontre en France

D’après les informations du média Globo, John Textor aurait décidé de recruter Roberto Mancini pour pallier le départ d'Artur Jorge. En effet, toujours d’après le média brésilien, il y aurait eu une rencontre en France ces derniers jours entre l'Américain et l'Italien.

Un associé durable pour tous les projets d'Eagle Football ?

Cependant, aucune véritable offre n’aurait encore été mise sur la table. Mais le président du club carioca devrait dans les prochains jours faire un choix et Roberto Mancini serait l’une des options les plus sérieuses. D’autant plus que, d'après la presse de Rio de Janeiro, le président de l’OL lui aurait clairement signifié qu'il comptait sur lui pour être un associé durable dans tous les projets d'Eagle Football.