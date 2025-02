Premier League International Cup : l'OL affrontera au Valencia CF

La réserve de l’OL face à Middlesbrough en Premier League International Cup (Photo by MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Après avoir accompli une phase de groupes impressionnante avec trois victoires et une seule défaite, l'OL défiera le Valencia CF lors des quarts de finale de la Premier League International Cup.

Tout comme l'année précédente lors de sa première participation, l'OL avait son destin entre ses mains lors de l'ultime match de la phase de groupes de la Premier League International Cup. Et contrairement à ce qui s'est passé lors de l'édition 2023-2024, la réserve rhodanienne n'a pas flanché au moment de conclure. Opposé à West Ham lors de sa dernière rencontre en phase de groupe, l'Olympique lyonnais s'est imposé 2-0.

Suite à ce succès, les Lyonnais comptent trois victoires (face à Blackburn Rovers, Middlesbrough et West Ham) et une défaite (contre Sunderland). Ils ont donc réussi à se qualifier pour le prochain tour. Et leur futur adversaire a été dévoilé ce jeudi.

Un match unique qui aura lieu en Angleterre

En effet, l’OL affrontera le Valencia CF dans le cadre des quarts de finale de la Premier League International Cup. Un tirage très difficile puisque les Espagnols sont invaincus dans la compétition grâce à des victoires contre Tottenham FC (1-3), Wolverhampton (0-1) et Nottingham Forest (0-1) ainsi qu'un match nul contre Reading FC (1-1). Cette rencontre se jouera lors d'un match unique, en Angleterre, avant le 5 mars (la date et le lieu sont encore à déterminer).