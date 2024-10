Après une première victoire à Blackburn pour son entrée, la réserve de l'OL n'a pas réussi à enchaîner en Premier League International Cup. Les jeunes Lyonnais se sont inclinés sur la pelouse de Sunderland mardi (2-0).

La victoire à Blackburn courant septembre demandait confirmation. Malheureusement, la réserve de l'OL n'a pas réussi à engranger une deuxième victoire de suite en Premier League International Cup, mardi soir. Opposés à Sunderland, les Lyonnais se sont inclinés 2-0 après avoir tenu tête aux Anglais pendant 80 minutes. Seulement, les hommes de Gueïda Fofana se sont écroulés au pire des moments lors des dix dernières minutes de la rencontre. Avec un bourreau qui portait le nom de Trey Ogunsuyi. L'attaquant belge de 20 ans a porté Sunderland à lui tout seul en inscrivant un doublé. D'abord de la tête à la 81e minute, puis en faisant le break trois minutes plus tard.

Une composition portée vers l'offensive

N'ayant pas joué durant le week-end à cause des matchs de Coupe de France, la réserve de l'OL a-t-elle manqué de rythme après presque dix jours sans jouer ? Sur le papier, Gueïda Fofana avait en tout cas choisi d'être offensif. Au coup d'envoi, Sekou Lega, Enzo Molebé, Romain Perret et Alejandro Gomes Rodriguez étaient alignés. Cela n'a pas suffi à forcer le verrou anglais, pas plus que la première de Joss Marques, débarqué à l'OL ces dernières semaines. Avec une victoire et une défaite, la réserve doit impérativement s'imposer à Middlesbrough à la fin du mois (30 octobre) si elle veut conserver ses chances de qualification pour les phases finales.

La composition de l'OL : Diarra – Barisic, Mounsesse, Lomami, Kango - Lega, De Carvalho, Marques, Molebe - Perret, Rodriguez