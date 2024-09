Libre suite à la rétrogradation des Girondins de Bordeaux, Joss Marques va rester en France. Le milieu de 20 ans s’est engagé pour les quatre prochaines saisons avec l’OL.

Le secteur était déjà bien chargé et il le sera encore un peu plus désormais. C’est le cas chez les professionnels, mais également au sein de la réserve. Le milieu de terrain affiche complet dans le groupe de Gueïda Fofana et pourtant, l’entraîneur de la Pro2 va devoir composer avec un nouvel élément. En attendant l’arrivée de Fallou Fall, une fois son visa opérationnel, l’entrejeu de la réserve va être renforcé par la signature de Joss Marques. Comme annoncé, le jeune Suisse s’est engagé avec l’OL. Le club lyonnais a officialisé la nouvelle jeudi dans un très court communiqué.

Embouteillage à venir en réserve

Libre après la rétrogradation administrative des Girondins de Bordeaux, Marques n’a pas eu le temps de porter le maillot bordelais après son premier contrat pro. Il devra certainement patienter encore quelque temps pour porter celui de l’OL en Ligue 1. S’il a signé pour quatre saisons entre Rhône et Saône, Joss Marques est avant tout destiné à jouer avec la réserve dans les semaines et mois à venir. Le temps de se faire une vraie opinion sur l’ancien international U19 suisse.