L’OL se déplacera au Havre le dimanche 20 octobre (15h)

En marge de l’Olympico, l’OL connait désormais la programmation de sa 8e journée. Les Lyonnais iront défier Le Havre le dimanche 20 octobre à 15h.

Tous les regards sont rivés vers dimanche et la venue de l’OM au Parc OL. Mais ce rendez-vous dominical est loin d’être le dernier pour les hommes de Pierre Sage. Avec la Ligue Europa le jeudi soir, les supporters savent à présent que l’une des cases du dimanche a de grande chance d'être dédiée à l’OL pour les mois à venir. Ce sera le cas contre Toulouse et Nantes après les affiches européennes de l’Olympiakos et des Glasgow Rangers. Il en sera de même après la trêve internationale pour le déplacement au Havre. Jeudi soir, la LFP a annoncé la programmation de la 8e journée de Ligue 1.

Le début d'un marathon de six matchs

Avant de recevoir Besiktas le jeudi 24 octobre, les Lyonnais iront en Normandie le dimanche 20 octobre à 15h. Ce déplacement marquera le début d’un marathon pour les coéquipiers d’Alexandre Lacazette. Entre Le Havre et le derby contre l’AS Saint-Etienne le 10 novembre, l’OL disputera six rencontres entre la Ligue Europa (Besiktas, Hoffenheim) et la Ligue 1 (Le Havre, Auxerre, Lille et Saint-Etienne).